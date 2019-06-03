2019/06/03 | 14:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أيام قليلة وتصدح المساجد بتكبيرات عيد الفطر المبارك، وبعد صيام رمضان، تسعى أغلبية السيدات إلى التألق ببشرة نضرة وجسم ذو ملمس ناعم، لذلك إليكِ 5 خطوات في روتين العناية بجسدك قبل حلول العيد.1- تنظيف وتقشير: إذا كنتِ تسعين إلى التألق، فأولا ابدأي بخطوة تنظيف الجسم، وذلك من خلال استخدام الغسول المناسب لبشرة وجهك يوميا

هناك تفاصيل اخرى بخصوص 5 خطوات للإعتناء بنضارة البشرة قبل العيد وكالة صدى الاعلام للانباء.

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