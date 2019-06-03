نائب عن الفتح: الخلافات السنية تعرقل الاتفاق على الوزراء المتبقين

2019/06/03 | 14:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكد النائب عن تحالف الفتح عامر الفايز، الاثنين، أن الخلافات السنية ابرز المعرقلات امام اتمام تشكيل الحكومة، مشيرا الى ان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي سيلجأ الى تجزئة تقديم المرشحين لحل الازمة.وقال الفايز في تصريح لـ/المعلومة/، إن “المعرقل الابرز امام اتمام الكابينة الوزارية في الوقت الراهن هو الصراع السني الداخلي على منصب وزارة […]

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