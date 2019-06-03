تشيلسي و باريس يتنافسان على كوتينيو

2019/06/03 | 14:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت صحيفة “دايلي مايل” البريطانية عن وجود منافسة قوية بين تشيلسي وباريس سان جيرمان على خدمات فيليبي كوتينيو نجم برشلونة.ويفضل سان جيرمان التعاقد مع الدولي البرازيلي بنظام الإعارة مع أحقية الشراء بعد موسم من الآن، بسبب قواعد اللعب المالي النظيف التي تحرمه من إبرام صفقات كبيرة هذا الصيف.وينتظر تشيلسي قرار المحكمة الرياضية بشأن

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