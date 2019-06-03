بالصور.. منتخب العراق يصل مطار قرطاج قبل لقاء نظيره التونسي

2019/06/03 | 14:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم_ بغداد

وصل منتخب العراق بكرة القدم ، اليوم الاثنين (03 حزيران 2019)، الى مطار قرطاج التونسي، قبل لقاء منتخب تونس الجمعة.

المنتخب العراقي سيلتقي نظيره التونسي يوم الجمعة المقبل خلال ايام "فيفا دي" وفي لقاء ودي تم الاتفاق عليه قبل شهرين.

يشار الى ان منتخب العراق كان قد غادر مطار بغداد الدولي فجر اليوم الاثنين الى اسطنبول ومنها لتونس.

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