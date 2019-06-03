القضاء العراقي يصدر حكما بالاعدام على اخر داعشيين فرنسيين

2019/06/03 | 14:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر مطلع، الاثنين، بأن القضاء العراقي اصدر حكما بالاعدام على اخر داعشيين فرنسيين.وقال المصدر، ان "احدى المحاكم العراقية اصدرت حكما بالاعدام على اخر فرنسيين انضما الى تنظيم داعش".واضاف المصدر ان "عدد المحكومين بلغ 12 عناصر في داعش (11 فرنسيا وواحد تونسي)".

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