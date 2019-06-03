“بالوثيقة”.. التربية تحدد عقوبات بحق من يعتدي على مدراء المراكز الامتحانية او المراقبين

2019/06/03 | 14:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق حددت وزارة التربية العراقية، جملة من العقوبات بحق من يعتدي على مدراء المراكز الامتحانية او المراقبين في المدارس.

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