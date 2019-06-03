2019/06/03 | 14:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مدير مالية كربلاء يرد حول صرف الطريحي ٩٤ مليار دينار) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مدير مالية كربلاء يرد حول صرف الطريحي ٩٤ مليار دينار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).