الحشد الشعبي يرد على اتهامه بأحداث أبو خنازير

2019/06/03 | 14:08

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بغداد :سومر نيوز

أكدت هيئة الحشد الشعبي عدم وجود أي قوات او مقر لها في منطقة ابو الخنازير في ناحية أبي صيدا وان المنطقة...

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