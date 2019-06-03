ضبط عجلة تحمل عبوتين تحتويان على 'تي ان تي' بصلاح الدين

2019/06/03 | 14:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت مديرية مكافحة المتفجرات، الاثنين، ضبط عجلة تحمل عبوتين تحتويان على مادة "تي ان تي" جنوبي صلاح الدين.

وقالت المديرية في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إنه "تم الاشتباه بعجلة عند مدخل قضاء الدجيل (جنوبي محافظة صلاح الدين)".وأضافت، أنه "بعد الوصول إلى المكان تم تفتيش عجلة نوع كيا فونتيرا زرقاء اللون وتم العثور على عبوتين صغيرتين صنع محلي تحتويان على فتيل أمان ومادة tnt وقداحة، تم رفعهما بدون أي حادث يذكر".

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