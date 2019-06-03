البورصة تنخفض قبل عطلة عيد الفطر

2019/06/03 | 14:08

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الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أنهت البورصة اخر جلسة من جلسات التداول لهذا الاسبوع، منخفضة بنسبة 0.35% عند 498.19 نقطة.

وقررت البورصة ايقاف التداول إعتباراً من يوم غد لمناسبة عطلة عيد الفطر، على أن تستنأف نشاطها يوم الاحد المصادف 9/6/2019.

بلغ عدد الاسهم المتداولة 1,9 مليار سهم بقيمة 1,062 مليار دينار

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