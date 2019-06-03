22 منتسباً تعرض للتسمم.. ضبط عملية فساد بعقد إطعام منتسبي شرطة البصرة

2019/06/03 | 14:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – بغداد

أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، عن ضبطها مخالفات في العقد الخاصِّ بإطعام مُنتسبي شرطة محافظة محافظة البصرة، مبينةً أن مبلغ العقد

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