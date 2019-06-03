النفط يسجل تراجعا جديدا في الاسعار

2019/06/03 | 14:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..انخفضت أسعار النفط بنحو واحد بالمئة، الاثنين، لتواصل خسائرها البالغة ما يزيد عن 3% منذ يوم الجمعة، حين انخفضت أسعار الخام لتتكبد أكبر خسارة شهرية في ستة أشهر في ظل ركود الطلب وفي الوقت الذي تغذي فيه الحروب التجارية المخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي.وبلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت لشهر أقرب استحقاق […]

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