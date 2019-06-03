2019/06/03 | 14:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس كشفت دائرة التحقيقات في هيأة النزاهة، الاثنين، عن قيام مديريَّة تحقيق البصرة بضبط العقد الخاصِّ بإطعام مُنتسبي شرطة المحافظة، مُبيِّنةً أن مبلغ العقد السنويّ يصل إلى قرابة (11) مليار دينارٍ.واشارت الدائرة في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه، إلى أنَّ “فريق عملٍ من مديريَّة تحقيق البصرة تمكَّن من ضبط العقد الذي

هناك تفاصيل اخرى بخصوص النزاهة تكشف عن مخالفة في عقد إطعام منتسبي شرطة البصرة وكالة خطوة برس.

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