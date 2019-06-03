2019/06/03 | 14:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نقلت نجمة تلفزيون الواقع ​كايلي جينر​ طفلتها ستورمي على وجه السرعة إلى المستشفى بعدما أصيبت برد فعل تحسسي، ونشرت عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة طمأنت فيها المتابعين على صحة طفلتها.وظهرت في الصورة ستورمي وهي نائمة بينما علّقت جينر على الصورة بالقول:”أمضيت اليوم في المستشفى مع طفلتي، أُصيبت برد فعل تحسسي

هناك تفاصيل اخرى بخصوص كايلي جينر تنقل طفلتها إلى المستشفى على وجه السرعة وكالة صدى الاعلام للانباء.

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