إحباط هجوم بسيارة مفخخة شرقي الموصل

2019/06/03 | 14:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة نينوى محمد ابراهيم، اليوم الاثنين، عن إحباط هجوم إرهابي بسيارة مفخخة شرقي الموصل.وقال إبراهيم في تصريح لـه ، إن ” قوة من الحشد الشعبي تحركت بناءً على معلومات استخباراتية باتجاه سيارة مفخخة كانت مجهزة داخل منزل في منطقة كوكجلي شرق الموصل حيث تم السيطرة عليها وتفكيكها من …

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