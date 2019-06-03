ضبط سيارة مفخخة واعتقال سائقها شرق الموصل

2019/06/03 | 14:18

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الأخبار المحلية

الأثنين 3 يونيو 2019 | 01:49 مساءً | عدد القراءات : 19

بغداد/...



ضبطت قوة من اللواء 30 بالحشد الشعبي، الأثنين، سيارة مفخخة واعتقلت سائقها ضمن قاطع عمليات نينوى.

وذكر بيان لاعلام الحشد تلقته "عين العراق نيوز"، ان "قوة من اللواء 30 بالحشد الشعبي تحركت بناءً على معلومات استخباراتية باتجاه سيارة مفخخة كانت مجهزة داخل منزل في منطقة كوكجلي شرق الموصل حيث تم السيطرة عليها وتفكيكها من دون اي خسائر تذكر".

وأضاف ان "القوة اعتقلت الشخص الذي كان في منزله السيارة المفخخة".انتهى2

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