العراق يعلن تسفير 122 طفلا لنزيلات تركيات الى بلادهم

2019/06/03 | 14:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت دائرة الإصلاح العراقية التابعة لوزارة العدل، الاحد، عن تسفير أطفال النزيلات التركيات الى بلادهم والبالغ عددهم 122 طفلا....

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