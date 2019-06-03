تحليل: العراق أبرز أسباب التصعيد الأميركي تجاه إيران

2019/06/03 | 14:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص ـ الحل العراق أكد #المحلل_السياسي والباحث #العراقي #أحمد_الشريفي، اليوم الاثنين، أن تصعيد #الولايات_المتحدة تجاه #إيران، له أسباب عديدة، ولكن أبرزها #المدُّ الإيراني والتدخلات السلبية الكثيرة لطهران بقرارات وتوجهات حكومة […]

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