2019/06/03 | 14:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق رفع رئيس تحالف سائرون حسن العاقولي، دعوى قضائية بحق المدعو “ابو اسد الياسري”، بعد تحريضه على قتل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“بالوثيقة”.. سائرون يرفع دعاوى قضائية ضد “ابو اسد الياسري”) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“بالوثيقة”.. سائرون يرفع دعاوى قضائية ضد “ابو اسد الياسري”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).