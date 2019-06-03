القوات الامنية تفجر سيارة مفخخة تحت السيطرة شرقي الموصل

2019/06/03 | 14:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني، الاثنين، بأن القوات الامنية فجرت سيارة مفخخة تحت السيطرة شرقي الموصل.

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