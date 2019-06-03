اعتقال متهمين بتنفيذ دكة عشائرية في ميسان

2019/06/03 | 14:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الداخلية، الاثنين، القاء القبض على متهمين بتنفيذ دكة العشائرية في ميسان.

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