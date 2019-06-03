فلكي سعودي : غدا مكمل لشهر رمضان ..والاربعاء اول ايام عيد الفطر المبارك

2019/06/03 | 14:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد أستاذ بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيائية السعودي الدكتور محمد السيد الخميسي ان ” غدا الثلاثاء مكمل لشهر رمضان واول ايام عبد الفطر سيكون الاربعاء المقبل.وقال في تصريح صحفي انه ” يصعب رؤية هلال شهر شوال اليوم الإثنين 29 رمضان ، وسيكون يوم غد الثلاثاء متممًا لشهر رمضان الكريم “.وأضاف الخميسي :” ان […]

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