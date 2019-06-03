2019/06/03 | 14:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه محافظ النجف الأشرف لؤي الياسري دائرة الكهرباء والفرق الجوالة التابعة لها في المحافظة بمحاسبة أصحاب المحال والمطاعم التجارية الناشرة للوحات الإعلانية الكبرى من أجل تقليل الاحمال على شبكات الكهرباء وتقليل الهدر بالطاقة الكهربائية.كما شمل توجيه المحافظ “مستخدمي الأنارة بشكل مفرط في الشوارع العامة والتجارية وذلك لتقليل حجم الإنارة المستعملة في إعلاناتهم من أجل

هناك تفاصيل اخرى بخصوص حملة ضد الإعلانات الضوئية في النجف الاشرف وكالة صدى الاعلام للانباء.

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