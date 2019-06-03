2019/06/03 | 14:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} وجه محافظ النجف الأشرف لؤي الياسري دائرة الكهرباء والفرق الجوالة التابعة لها في المحافظة بمحاسبة أصحاب المحال والمطاعم التجارية الناشرة للوحات الإعلانية الكبرى من أجل تقليل الاحمال على شبكات الكهرباء وتقليل الهدر بالطاقة الكهربائية.

كما شمل توجيه المحافظ "مستخدمي الأنارة بشكل مفرط في الشوارع العامة والتجارية وذلك لتقليل حجم الإنارة المستعملة في إعلاناتهم من أجل الحفاظ على التيار الكهربائي".وبين الياسري إن "المواطن النجفي المتضرر الوحيد من هكذا حالات كونها تحسب من حصصهم الكهربائية، فضلا عن تعرض محولات التوزيع إلى الإطفاء المتكرر نتيجة زيادة الأحمال بشكل كبير".وأشار إلى "إتخاذ الإجراءات اللازمة القانونية ضد المتجاوزين لتقليل الهدر بالطاقة الكهربائية المتجاوزين ومحاسبتهم وفق القانون".انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. حملة ضد الإعلانات الضوئية في النجف) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. حملة ضد الإعلانات الضوئية في النجف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).