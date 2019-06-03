محافظة بغداد: خطة امنية

2019/06/03 | 14:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت محافظة بغداد، عن خطة امنية وصفتها بـ"المرنة" لأيام عيد الفطر المبارك.

وذكر بيان لمكتب المحافظ ان "محافظ بغداد رئيس اللجنة الامنية العليا في العاصمة فلاح الجزائري، ترأس اجتماعا امنياً طارئاً لبحث الخطة الامنية الخاصة بعيد الفطر والاجراءات المتبعة لتأمين العاصمة خلال هذه المناسبة".

واستمع محافظ بغداد الى "شرح مفصل قدمه القادة والمسؤولين الذي حضروا الاجتماع وفي مقدمتهم معاون قائد عمليات بغداد ومدير شرطة محافظة بغداد وعدد من القادة الامنين ونائب رئيس اللجنة الامنية في المحافظة ومدراء الصحة في جانبي الكرخ والرصافة، كما استمعت القيادات الامنية والمسؤولين الخدميين الى توجيه المحافظ عن الاجراءات الواجب اتخاذها في الايام المقبلة".

وقال الجزائري خلال مؤتمر صحفي عقده عقب الاجتماع "ناقشنا الخطط الامنية الاحترازية الخاصة بعيد الفطر المبارك وتم الاستماع للقادة الامنين بما يخص استعدادات القوات الامنية بكافة مفاصلها".

واكد ان "الخطة الامنية ستكون مرنة؛ اذ تم التوجيه بتقديم كافة التسهيلات للمواطنين في العاصمة وايجاد الحلول البديلة لتسهيل انسيابية حركة المرور في العاصمة".

واوضح رئيس اللجنة الامنية العليا للعاصمة ان "الاستعدادات تضمنت ايضا تكثيف الجهد الاستخباري، فضلا عن نشر مفارز متفرقة من K9 والتأكيد على التدقيق بالتفتيش في السيطرات الامنية المنتشرة في مختلف مناطق العاصمة".

وشدد محافظ بغداد على "ضرورة توخي الحيطة والحذر من اجل تفويت الفرصة على العناصر الارهابية"، داعيا في الوقت ذاته المواطنين الى "التعاون مع الاجهزة الامنية من خلال الابلاغ عن التحركات والاشخاص والسيارات المشبوهة لمنع وقوع اي عمل ارهابي".

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