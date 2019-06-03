الحشد الشعبي يؤكد عدم وجود أية قوات او مقر لها في منطقة ام الخنازير في ناحية أبي صيدا

2019/06/03 | 14:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت هيئة الحشد الشعبي، الاثنين، عدم وجود أية قوات او مقر لها في منطقة ام الخنازير في ناحية أبي صيدا، فيما بينت ان المنطقة تدار من قبل الجيش والشرطة .

وذكر بيان لإعلام الحشد ، ان "قاطع عمليات ديالى التابع للحشد الشعبي كان قد نفذ عملية أمنية في المنطقة المذكورة منذ أكثر من شهرين لبسط الأمن فيها بناءً على طلب من أهالي المنطقة ومجلس النواب ومحافظة ديالى وبالتنسيق مع العمليات المشتركة".

وأضاف ان "الحشد بعد تنفيذه العملية انسحب من المنطقة المذكورة وترك قيادتها بيد القوات الأمنية"، عازيا الجريمة التي حدثت قبل ايام و ادت الى نزوح بعض العوائل الى " زاع بين الاهالي على اثر استشهاد وإصابة عدد من الأشخاص بانفجار عبوة ناسفة".

وجددت هيئة الحشد الشعبي بحسب البيان تأكيدها على "عدم زج الهيئة في أي مشكلة او حدث في العراق دون التأكد من مصادر المعلومات وتجنب اللغة الطائفية في الخطاب الاعلامي"، مشددة على ان "الحشد الموجود خصوصا في المناطق المحررة هو خليط من الطيف العراقي ويمثل الجميع وبالتالي لا يمكن ان يميل لطرف على حساب طرف آخر".

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