رباعي النوارس يحلق إلى تونس

2019/06/03 | 14:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غادر لاعبو فريق الزوراء ، العاصمة بغداد متوجهين إلى تونس للإلتحاق بوفد أسود الرافدين استعداداً للمباراة الودية أمام نسور قرطاج خلال الاسبوع الجاري.وقال المدير الإداري للمنتخب الوطني باسل كوركيس في تصريح له , إن ” رباعي النوارس جلال حسن وعلاء عباس ومصطفى محمد واحمد جلال، غادروا مطار بغداد الدولي قبل قليل من أجل الالتحاق …

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