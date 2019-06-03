2019/06/03 | 14:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الشباب والرياضة، اليوم الاثنين، المباشرة بصرف رواتب موظفي اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية المتأخرة منذ شهرين، فيما وجه الوزير احمد رياض باطلاق سلفة عاجلة لستة اتحادات رياضية.ونشر الموقع الرسمي للوزارة صوراً لبدء عملية تسليم رواتب موظفي اللجنة الأولمبية في مقر اللجنة المالية لوزارة الشباب والرياضة.وفي سياق متصل، اكدت الوزارة عبر الموقع الرسمي،

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة الشباب تباشر بصرف رواتب موظفي الاولمبية وتطلق سلفة عاجلة لـ6 اتحادات وكالة صدى الاعلام للانباء.

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