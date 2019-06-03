2019/06/03 | 14:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا تجمع " فنانو العراق" مؤسسات الانتاج التلفزيوني لتسليط الضوء على قصص المضحين والشهداء المدافعين عن أرض الوطن.وقال التجمع في بيان ان "شهر رمضان المبارك شهد مجموعة من المسلسلات والبرامج عرضت خلال الشهر الفضيل والتي ابتعدت من خلالها شركات الانتاج عن اهم الاحداث التي مر بها العراق وهي القضاء على عصابات داعش الارهابية وتركيزهم ...

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