الحشد ينفي وجود أي قوة له في ناحية أبي صيدا في ديالى

2019/06/03 | 14:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت هيئة الحشد الشعبي عدم وجود أي قوات او مقر لها في منطقة ام الخنازير في ناحية أبي صيدا وان المنطقة تدار من قبل الجيش والشرطة .وقال إعلام الحشد ان قاطع عمليات ديالى التابع للحشد الشعبي كان قد نفذ عملية أمنية في المنطقة المذكورة منذ أكثر من شهرين لبسط الأمن فيها بناءً على طلب ...

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