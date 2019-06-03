2019/06/03 | 14:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افتتحت حكومة ديالى المحلية، جسر شاقراق الستراتيجي الذي يربط قرى حوض سنسل بقضاء المقدادية في المحافظة.وذكر بيان لمجلس المحافظة وتلقته وكالة صدى، انه “رئيس مجلس محافظة ديالى علي الدايني اشرف على افتتاح جسر شاقراق الستراتيجي الذي يربط قرى حوض سنسل بقضاء المقدادية والذي سينهي معاناة اهالي اكثر من 15 قرية شمال قضاء المقدادية”.واشاد الدايني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص افتتاح جسر استراتيجي في ديالى وكالة صدى الاعلام للانباء.

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