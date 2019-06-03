ترمب يصل إلى بريطانيا في زيارة مثيرة للجدل

2019/06/03 | 14:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إلى مطار ستانستد، في لندن، اليوم (الاثنين)، في زيارة دولة للمملكة المتحدة تستمر 3 أيام.وسيتم استقبال

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