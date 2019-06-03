إدانة بريطانية ودعوة أميركية لوقف الهجوم على المعتصمين بالسودان

2019/06/03 | 14:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت السفارة الأميركية في العاصمة السودانية الخرطوم إن الهجوم على المعتصمين والمدنيين خاطئ ويجب أن يتوقف، مؤكدة أن مسؤولية وقف الهجوم تقع

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