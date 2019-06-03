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الأثنين 3 يونيو 2019 | 02:22 مساءً | عدد القراءات : 31

ذي قار تدعو الى تعويض أصحاب البحيرات المتضررين من نفوق الأسماك

بغداد/..



دعا نائب محافظ ذي قار عادل الدخيلي، الاثنين وزارة الزراعة الى تعويض اصحاب البحيرات واحواض تربية الاسماك المتضررين من ظاهرة نفوق الاسماك في محافظة ذي قار.

وقال الدخيلي، لـ"عين العراق نيوز"، ان “على وزارة الزراعة والجهات المعنية تعويض اصحاب البحيرات الذين تعرضوا لخسائر كبيرة بهذه الثروة المهمة خلال الأشهر الماضية نتيجة تلوث المياه في البلاد”.

وأكد الدخيلي ”على ضرورة دعم اصحاب البحيرات وتعويض المتضررين واصدار تعليمات لكيفية توزيع تلك التعويضات كل حسب خسائره".

مشددا في الوقت نفسه على “وضع ضوابط جديدة لمنح اجازات انشاء احواض وبحيرات الاسماك للحفاظ على الثروة السمكية من اجل الوصول الى الاكتفاء الذاتي".

يذكر ان اصحاب البحيرات واحواض تربية الاسماك في محافظة ذي قار تعرضوا لخسائر باهظة بعد انتشار ظاهرة نفوق الاسماك خلال الاشهر الماضية بسبب تلوث مياة الانهار.انتهى2

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