دائرة تحقيقات النزاهة تضبط عقدا غير قانوني خاص بإطعام الشرطة بالبصرة

2019/06/03 | 14:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة عن قيام مديريَّة تحقيق البصرة بضبط العقد الخاصِّ بإطعام مُنتسبي شرطة المحافظة.

واوضح بيان للهيئة، ان فريق عملٍ من مديريَّة تحقيق البصرة تمكَّن من ضبط العقد الذي أُبرِمَ بقيمة تصل الى أحد عشر مليار دينار، من دون اتِّباع الإجراءات القانونيَّة الخاصَّة بإبرام العقود، مشيرا الى ضبط نسخةٍ من تقرير دائرة صحَّة البصرة الذي يثبت تعرُّض اثنين وعشرين من منتسبي أحد أفواج الشرطة إلى حالات تسمُّمٍ جراء تناول الأطعمة التي تمَّ تجهيزها من قبل الشركة المُتعاقد معها.

وأوضح البيان، ان الدائرة قامت بتنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالمضبوطات في العمليَّة التي تمَّ تنفيذها بموجب مُذكَّرة قضائيَّـةٍ، وعرضت الأوراق التحقيقيَّة على قاضي التحقيق المُختصِّ، لاتِّخاذ الإجراءات القانونيَّة المُناسبة.

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