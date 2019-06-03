2019/06/03 | 14:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نينوى / خطوة برس أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاثنين، القبض على متهم بعد انفجار جزئي لعجلة في الموصل.وأفاد بيان للخلية تلقت “خطوة برس” نسخة منه، بأن “القوات الأمنية ألقت القبض على متهم بعد انفجار جزئي لعجلة نوع بيك اب حمراء اللون دون لوحات، امام منزله في منطقة كوكجلي بمدينة الموصل”.وأضاف البيان أن

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على متهم بتفجير عجلة في الموصل وكالة خطوة برس.

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