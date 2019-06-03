الشباب والرياضة تطلق سلف عاجلة لستة اتحادات رياضية

2019/06/03 | 15:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ بغـداد..وجه وزير الشباب والرياضة، احمد رياض، بإطلاق سلفة مالية عاجلة لستة اتحادات رياضية.وذكر الموقع الرسمي للوزارة في خبر تابعته /المعلومة/ إنه “بتوجيه من وزير الشباب والرياضة أحمد رياض، تم صرف سلفة مالية عاجلة مقدارها 50 مليون دينار لاتحادات السلة والعاب القوى والمبارزة ورفع الأثقال الملاكم”.واوضحت أنه “تم صرف مبلغ 250 مليون […]

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