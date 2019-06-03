2019/06/03 | 15:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس اعلن وزير الشباب والرياضة احمد العبيدي، الاثنين، عن صرف سلفة مالية عاجلة لستة اتحادات.وقال العبيدي في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه، ان “وزارة الشباب والرياضة قامت بصرف سلفة مالية عاجلة مقدارها ٥٠ مليون دينار لاتحادات السلة والعاب القوى والمبارزة ورفع الأثقال الملاكمة”.واضاف انه تم صرف٢٥٠ مليون دينار لاتحاد كرة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الشباب والرياضة تمنح ستة اتحادات سلفة عاجلة وكالة خطوة برس.

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