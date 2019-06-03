بيسكوف يؤكد أن هجمات الإرهابيين من إدلب غير مقبولة وتركيا مسؤولة عن إيقافها

2019/06/03 | 15:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف أن هجمات الإرهابيين من إدلب أمر غير مقبول ومسؤولية إيقافها تقع على النظام التركي.ونقلت سبوتنيك عن بيسكوف قوله للصحفيين اليوم: “في إدلب لا يزال هناك تركيز كبير للإرهابيين والمسلحين الذين يقومون منها بمهاجمة الأهداف المدنية وتنفيذ هجمات عدوانية مختلفة على الأهداف العسكرية الروسية ومثل هذا الوضع غير …

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