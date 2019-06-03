2019/06/03 | 15:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: KoXZ711WKLs

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الأمانة العامة لحزب التجمع تستنكر الإعتداء على مقر الحزب الشيوعي العراقي في البصرة) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الأمانة العامة لحزب التجمع تستنكر الإعتداء على مقر الحزب الشيوعي العراقي في البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).