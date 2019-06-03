نائب: عبد المهدي سيكمل كابينته بعد العيد رغم اعتراض الأحزاب

2019/06/03 | 15:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص… أكد النائب عن تحالف الإصلاح عباس عليوي، الاثنين، أن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي عازم على إكمال الكابينة الوزارية بعد انتهاء عطلة عيد الفطر رغم اعتراض وخلافات الكتل السياسية، فيما اعتبر تصريح رئيس الوزراء باتخاذ إجراءات في حال عدم تقديم أسماء المرشحين بمثابة رمي الكرة بملعب الكتل السياسية وإحراجها.وقال عليوي في […]

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