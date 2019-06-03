عبدالمهدي لبارزاني: رئاستكم لكوردستان لها انعكاس ايجابي على امر

2019/06/03 | 15:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قال رئيس الحكومة العراقية عادل عبدالمهدي، ان تسنم نيجيرفان بارزاني لمنصب رئاسة اقليم كوردستان، ينعكس بالايجاب على العلاقة بين بغداد والاقليم.وبعث عبدالمهدي ببرقية الى بارزاني قال فيها، "إننا على ثقة بأن تسنمكم هذا المنصب سيحقق مزيداً من الدعم للارتقاء بالعلاقات بين المركز والإقليم مما سينعكس بشكل إيجابي على الوضع الاقتصادي والأمني لبلدنا".

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