بالصور القبض على عجلة مفخخة في كوكجلي بنينوى

2019/06/03 | 15:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوضحت خلية الاعلام الأمني، الاثنين، تفاصيل الانفجار الذي وقع في منطقة كوكجلي بمدينة الموصل.وذكر بيان للخلية ان “القوات الأمنية القت القبض على متهم بعد انفجار جزئي لعجلة نوع بيك اب حمراء اللون دون لوحات، امام منزله في منطقة كوكجلي بمدينة الموصل، ادعى انه اشتراها حديثاً”.وأضاف البيان ان “الانفجار كان في مقدمة العجلة، فيما...

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