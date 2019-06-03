النزاهة تكشف عن تفاصيل استرداد مدير شركة أهلية من ايران

2019/06/03 | 15:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

كشفت دائرة الاسترداد في هيأة النزاهة، عن عملها على استرداد المُدان الهارب (سامان بايز عباس) مدير شركة (كولدن روك)، مُبيِّنة أنَّها بصدد تسليم ملفِّ استرداده إلى السلطات الأيرانية.

وأشارت الدائرة في معرض حديثها عن تفاصيل إجراءاتها المُتَّخذة بصدد استرداد المُدان، بحسب بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إلى “عملها على إكمال ملفِّ استرداد المُدان وتسليمه إلى السفارة العراقيَّة في طهران؛ لغرض تقديمه إلى السلطات الايرنية المُختصة”.





وإوضحت، “تحرُّكها فور تلقِّيها معلوماتٍ تُـفيدُ بتوقيف المُدان على أراضي جمهوريَّة ايران الاسلامية؛ بناء على صدور نشرة حمراء من الانتربول بحقِّهِ نتيجة الجهود المشتركة بين الهيأة والادِّعاء العامِّ ومديريَّة الشرطة العربيَّة والدولية في وزارة الداخلية”.

وأكدت الدائرة، “ارسالها ملف استرداد المدان الى رئاسة الادعاء العام لغرض ارساله الى السلطات القضائية الايرانية بالطرق الدبلوماسية”.





يذكر ان محكمة الجنايات المختصة بقضايا النزاهة اصدرت اواخر العام الماضي حكما بالسجن لمدة سبع سنوات بحق المدان استنادا لاحكام المادة 444/حادي عشر من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 .

تجدر الاشارة الى ان الهياة كانت قد اعلنت قبل ايام، تفاصيل استرداد أمين بغداد السابق المُدان نعيم عبعوب.

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