بالوثائق.. رئيس سائرون يرفع شكوى قضائية ضد “أبو أسد الياسري”

2019/06/03 | 15:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

رفع رئيس تحالف سائرون النائب حسن العاكولي، شكوى الى القضاء ضد أبو أسد الياسري الذي تهجم واساء لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.





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