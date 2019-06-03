بدء حصاد الحنطة في نينوى بانتاج متوقع أكثر من مليون طن

2019/06/03 | 15:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / نينوى

أعلن مدير زراعة نينوى دريد حكمت طوبيا، اليوم الاثنين، البدء بحملة عملية الحصاد الميكانيكي لمحصول الحنطة في عموم محافظة نينوى ولأكثر من ثلاثة ملايين دونم داخل وخارج الخطة الزراعية وبانتاج متوقع اكثر من مليون ومئة الف طن.





وقال مدير الزراعة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “الانتاج لهذا المحصول الاستراتيجي في محافظة نينوى يتركز في عموم المحافظة من غربها وشرقها الى شمالها وجنوبها، وعملية الحصاد والتسويق ستبلغ ذروتها خلال الايام القليلة القادمة”.





وأضاف، ان “الكميات المحصودة سيتم تسويقها بعد عطلة عيد الفطر المبارك الى السايلوات والساحات التي تم تهيئتها في محافظة نينوى والتابعة لوزارة التجارة متمثلة بفرع الشركة العامة لتجارة الحبوب”.





وبين مدير الزراعة، ان “كادر المديرية سيكون جنبا الى جنب مع كوادر الشركات من اجل نجاح هذا الموسم الاستثنائي، فضلا بان المديرية تقوم حاليا بتوزيع كتب التسويق من خلال الشعب الزراعية المنتشرة في الاقضية والنواحي من اجل رفع المعانات عن فلاحينا ومزارعينا الكرام”.





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