الكمارك… برغم الضغوطات والتحديات كمرك ام قصر الشمالي يحقق رقماً قياسياً جديداً للايرادات

2019/06/03 | 15:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الهيئة العامة للكمارك اليوم الأثنين ان مركز كمرك ام قصر الشمالي في محافظة البصرة سجل يوم أمس الأحد ٢٠١٩/٦/٢ اعلى أيرادات متحققة في منفذ كمركي من منافذ الكمارك العراقية برغم التحديات والضغوط التي تواجه العمل الكمركي و التي تقف في وجه الأرتفاع الملحوظ في الأيرادات خلال هذه الفترة من عمر الهيئة لم يسبق تحقيقها […]

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