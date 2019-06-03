2019/06/03 | 15:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف / خطوة برس أعلنت مديرية شرطة محافظة النجف والمنشآتاليوم الاثنين عن قيام خلية الصقور الاستخبارية بتنفيذ عملية نوعية بإشراف قائد شرطة النجف اسفرت عن القبض على مدان بقتل طفل في المحافظة.وقالت المديرية في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه إن “خلية الصقور الاستخبارية ومن خلال جهد استخباري مميز ونوعي ألقت القبض على قاتل

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على مدان بقتل طفل في النجف وكالة خطوة برس.

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