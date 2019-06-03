2019/06/03 | 15:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجومه اللفظي على صادق خان رئيس بلدية لندن اليوم الاثنين فوصفه بأنه ”فاشل تماما“ بعد أن انتقد خان قرار الحكومة البريطانية استضافته في زيارة دولة.ووصل ترامب وزوجته ميلانيا إلى بريطانيا اليوم الاثنين في زيارة تستغرق ثلاثة أيام.وكتب ترامب على تويتر قبل فترة وجيزة من هبوط

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ترامب يصف رئيس بلدية لندن بالفاشل لدى وصوله لبريطانيا وكالة خطوة برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترامب يصف رئيس بلدية لندن بالفاشل لدى وصوله لبريطانيا) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ترامب يصف رئيس بلدية لندن بالفاشل لدى وصوله لبريطانيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).