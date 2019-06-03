الكرملين يرد على انتقاد ترامب ويؤكد أن التحرك العسكري في إدلب السورية مبرر

2019/06/03 | 15:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الكرملين، يوم الاثنين، إن التحرك العسكري الروسي والسوري في محافظة إدلب السورية "مبرر"، وجاء ذلك ردا على انتقاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتحرك.وكان ترامب حث روسيا وقوات الحكومة السورية يوم الأحد على وقف قصف إدلب بعد أن أصدر الكرملين بيانا يوم الجمعة أشار فيه لاستمرار دعم موسكو لهجوم قوات الحكومة السورية على إدلب المستمر منذ شهر.

وردا على سؤال عن انتقاد ترامب يوم الاثنين، قال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحفيين إن المسلحين يستخدمون إدلب كقاعدة لشن هجمات على أهداف مدنية وعسكرية، واصفا ذلك بأنه غير مقبول.



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